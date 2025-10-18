Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки матчу 9 туру УПЛ проти Оболоні (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Оболонь гарно оборонялася. Було багато подач, передач, але вони, в принципі, справлялися. Тому, звичайно, суперник заважав.

Тут дві сторони медалі: одна - це суперник, який грав досить надійно, а інша - це те, що ми не грали так агресивно, як треба було, щоб поставити супернику невирішувані задачі. Ми їх не поставили, і вони впоралися. Хоча вважаю, що моменти, які ми собі привезли, ми привезли самі. Ще раз кажу: рівна гра, і ми в ній програли, - сказав Тимченко.