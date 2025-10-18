Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки матчу 9 туру УПЛ проти СК Полтава (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Головне - що ми правильно працюємо. Ми знали, що перемоги прийдуть, головне - працювати. Цю перемогу хочемо присвятити нашим робітникам, привітати з днем харчовика. Ця перемога – для них.

Хочу сказати, що СК Полтава - дуже непогана команда. Вони працюють, у них бійцівські якості, напевно, найкращі в УПЛ. Думаю, що тренерський склад працює в правильному напрямку, вони розуміють, що вони від них хочуть. Напевно, обравши такий стиль, вони розуміли, що їм буде тяжко, - і від цього виходить їхня гра, - сказав Антоненко.