Павло Василенко

Колишній нападник збірної Італії Ігор Протті помер у віці 58 років від раку. Новину підтвердила його родина у заяві, яка також містила прощальне звернення від самого гравця.

Нагадаємо, що Протті у червні минулого року оголосив, що бореться з раком, який з вересня поширився на його хребці.

У заяві, опублікованій у соціальних мережах, родина поділилася останніми словами колишнього нападника.

«З величезним болем родина повідомляє, що Ігор покинув нас. Він хотів залишити вас з цими словами, якими ми ділимося з вами відповідно до його побажань: «Ця прекрасна подорож, як і кожен матч, дійшла до фінального свистка»». Важко підібрати слова, щоб пояснити це, все, що я можу зробити, це подякувати моїй великій і чудовій родині, яку я любив. Усім людям, які любили мене і були поруч зі мною, усім уболівальникам команд, за які я грав, за прихильність і любов, які вони завжди мені виявляли, і які були повністю взаємними. Сподіваюся, це прощання, а не до побачення».

Протті пограв за Ліворно, Барі, Мессіну, Лаціо, Наполі та інші італійські клуби. Він увійшов в історію Сері А, ставши єдиним найкращим бомбардиром чемпіонату, команда якого вилетіла з еліти в тому ж сезоні.

Всього Протті провів 653 матчі на професійному рівні, забивши 246 голів та віддавши 29 асистів. Він завершив кар'єру у 2005 році у Ліворно.