Відомий український футболіст, ексгравець збірної U-21 В'ячеслав Шарпар пішов із життя у віці 39 років. Ппро це повідомили його батьки в соціальних мережах.

«Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції.

Попереду складний шлях повернення додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.

Якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу», – повідомила мама В'ячеслава.