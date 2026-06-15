Трагічно загинув колишній футболіст Волині та Металіста
Не стало В'ячеслава Шарпара
близько 2 годин томуПідписатися в
Відомий український футболіст, ексгравець збірної U-21 В'ячеслав Шарпар пішов із життя у віці 39 років. Ппро це повідомили його батьки в соціальних мережах.
«Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції.
Попереду складний шлях повернення додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.
Якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу», – повідомила мама В'ячеслава.
Родина Шарпара відкрила цільову банку «Повернення В'ячеслава додому» із загальною метою у 192 500 гривень.
- Номер картки / конверта для допомоги: 5168 7521 5092 3434
Протягом своєї кар'єри півзахисник грав за Волинь, Металіст, Ворсклу, Нафтовик, Десну, Арсенал Київ, Нафком, Говерлу, Іллічівець, донецький Металург, Ригу, Атирау та Шериф.