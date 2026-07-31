Денис Сєдашов

31 липня у віці 66 років помер колишній захисник Мілана та збірної Італії Франко Барезі. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Барезі боровся із серйозною хворобою.

Барезі виступав за Мілан протягом всієї кар'єри — з 1978 по 1997 рік. У складі клубу він шість разів вигравав чемпіонат Італії, чотири рази — Суперкубок країни, тричі здобував Кубок європейських чемпіонів / Лігу чемпіонів та один раз — Суперкубок УЄФА.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

За збірну Італії захисник провів 81 матч і став чемпіоном світу 1982 року.

Помер дворазовий володар «Золотого м'яча» та легенда Ліверпуля.