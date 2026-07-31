У віці 66 років помер чемпіон світу-1982 Франко Барезі
У ЗМІ повідомлялося, що італієць боровся із серйозною хворобою
близько 3 годин томуПідписатися в
31 липня у віці 66 років помер колишній захисник Мілана та збірної Італії Франко Барезі. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Барезі боровся із серйозною хворобою.
Барезі виступав за Мілан протягом всієї кар'єри — з 1978 по 1997 рік. У складі клубу він шість разів вигравав чемпіонат Італії, чотири рази — Суперкубок країни, тричі здобував Кубок європейських чемпіонів / Лігу чемпіонів та один раз — Суперкубок УЄФА.
За збірну Італії захисник провів 81 матч і став чемпіоном світу 1982 року.
Помер дворазовий володар «Золотого м'яча» та легенда Ліверпуля.
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