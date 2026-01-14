Реал напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете офіційно представив нового головного тренера Альваро Арбелоа. Його слова наводить пресслужба клубу.

Це особливий день для мене, як і кожен день, проведений у «Реалі». У суботу мені виповнюється 43 роки, і 20 із них я провів у цьому клубі. Кожен день у найкращому клубі світу - особливий, і сьогоднішній не виняток. Я цілком усвідомлюю відповідальність і той неймовірний виклик, що стоїть переді мною. Я сповнений ентузіазму.

Цей клуб - про перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Ці вимоги є відображенням того ДНК, який привів нас сюди, до цієї насиченої трофеями історії. Коли я був гравцем, я перейняв ці цінності від людей у роздягальні. Вони й досі там, і це головне. Ми хочемо надихати вболівальників по всьому світу та допомагати ще більше наповнювати кабінети трофеями. Це моя робота, і це те, чим я житиму щодня.

Я в цьому клубі вже 20 років і буду тут стільки, скільки захоче Реал. Це мій дім, і завжди ним буде, - сказав Арбелоа.