Реал підписав контракт з Арбелоа до кінця наступного сезону
42-річний фахівець очолив мадридський клуб після відходу Хабі Алонсо
близько 2 годин тому
Мадридський Реал визначився з тренерським майбутнім на найближчий період. Клуб уклав контракт з Альваро Арбелоа, який розрахований до завершення наступного сезону.
42-річний спеціаліст офіційно очолив команду в понеділок після того, як Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера. За інформацією Marca, угода передбачає роботу Арбелоа протягом півтора сезону.
Таким чином, Альваро Арбелоа збереже свою посаду і після завершення поточного сезону, якщо керівництво клубу залишиться задоволеним виконанням поставлених завдань та результатами команди.
Після 19 турів чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 45 очок. Мадридський клуб відстає від лідера першості Барселони на чотири бали.
Поділитись