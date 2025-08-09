Реал бореться за зірку ПСЖ, паризький клуб вимагає величезну суму грошей
Королівський клуб вже думає про майбутнє
26 хвилин тому
Схоже, що Реал Мадрид більше не збирається купувати гравців цього літа. Вони почали працювати над наступним трансферним вікном. Їхня мета на наступний рік – гравець ПСЖ.
Цьогорічне трансферне вікно було надзвичайно активним для Реала, оскільки команда Хабі Алонсо запросила Трента Александера-Арнольда, Діна Хейсена, Альваро Каррераса та Франко Мастантуоно.
Протягом тижнів ЗМІ повідомляли, що столичний клуб все ще шукає нового півзахисника. Після того, як Мартін Субіменді перейшов до Арсенала, а Родрі вирішив продовжити співпрацю з Манчестер Сіті, гранд відмовився від ідеї посилення півзахисту.
За даними Marca, керівництво Реала не збавляє обертів і мріє підписати Вітінью. Гравець ПСЖ провів фантастичний сезон у складі чемпіонів Франції.
Минулого сезону 25-річний гравець зіграв 59 матчів, забивши вісім голів і віддавши п'ять результативних передач. Його вражаючі виступи допомогли клубу здобути перемогу в Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів.
Іспанське видання зазначає, що португальський гравець став головною ціллю для Реала в наступному трансферному вікні. Однак, схоже, гіганту доведеться глибоко залізти в кишеню.
ПСЖ оцінює півзахисника в 90 мільйонів євро. Якщо ця інформація підтвердиться, і Реал задовольнить вимоги французького клубу, Вітінья стане одним із найдорожчих придбань мадридців.
