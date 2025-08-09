Павло Василенко

Схоже, що Реал Мадрид більше не збирається купувати гравців цього літа. Вони почали працювати над наступним трансферним вікном. Їхня мета на наступний рік – гравець ПСЖ.

Цьогорічне трансферне вікно було надзвичайно активним для Реала, оскільки команда Хабі Алонсо запросила Трента Александера-Арнольда, Діна Хейсена, Альваро Каррераса та Франко Мастантуоно.

Протягом тижнів ЗМІ повідомляли, що столичний клуб все ще шукає нового півзахисника. Після того, як Мартін Субіменді перейшов до Арсенала, а Родрі вирішив продовжити співпрацю з Манчестер Сіті, гранд відмовився від ідеї посилення півзахисту.

За даними Marca, керівництво Реала не збавляє обертів і мріє підписати Вітінью. Гравець ПСЖ провів фантастичний сезон у складі чемпіонів Франції.

Минулого сезону 25-річний гравець зіграв 59 матчів, забивши вісім голів і віддавши п'ять результативних передач. Його вражаючі виступи допомогли клубу здобути перемогу в Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів.

Іспанське видання зазначає, що португальський гравець став головною ціллю для Реала в наступному трансферному вікні. Однак, схоже, гіганту доведеться глибоко залізти в кишеню.

ПСЖ оцінює півзахисника в 90 мільйонів євро. Якщо ця інформація підтвердиться, і Реал задовольнить вимоги французького клубу, Вітінья стане одним із найдорожчих придбань мадридців.