Понад 400 мільйонів витрачено. Челсі придбав іспанського захисника
Футболіст продовжить кар’єру в АПЛ
Фото - ФК Челсі
Челсі підписав лівого захисника Пепа Чаваррію. Іспанський захисник підписав п'ятирічний контракт, сума трансфера складає близько 20 мільйонів євро.
28-річний гравець має замінити Марка Кукурелью на позиції лівого захисника, який перейшов до мадридського Реала.
Чаваррія раніше виступав за Райо Вальєкано, з яким минулого сезону дійшов до фіналу Ліги конференцій, де іспанці програли лондонському Крістал Пелас.
Лондонський клуб проводить чергове активне літо на трансферному ринку та вже витратив понад 400 мільйонів євро на низку нових гравців.
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