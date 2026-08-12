Нападник Динамо Матвій Пономаренко поділився думками перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Думаю, буде важка гра, адже читав, що на стадіоні очікується близько 30 тисяч уболівальників, які будуть гнати свою команду вперед. Але ми до всього готові. У нас є перевага в один м’яч, і ми приїхали сюди перемагати та проходити далі.

Будь-яка гра в єврокубках — це престижно. Тому до кожного матчу готуємося дуже відповідально. За Карабахом я стежив минулого року. Бачив їхні виступи в Лізі чемпіонів — вони доволі добре грали. Це хороша, амбітна команда, яка нав’язує суперникам тактичну та фізичну боротьбу. Тому ми будемо ретельно готуватися.

Потрібно виходити й перемагати. Інших думок немає. Готуємося до гри. Сьогодні проведемо тренування, відчуємо поле — і готуватимемося далі