Автор єдиного голу Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха (1:0) Матвій Пономаренко відреагував на перший для себе гол у сезоні. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Добре, що виграли. Але було багато помилок, потрібно їх виправляти. Вважаю, що потрібно більше грати на мʼячі. Будемо над цим працювати. А так добре, що сьогодні перемогли, команда в гарному настрої готуватиметься до наступної гри. Сьогодні зробили мінімальний гандікап, будемо намагатися в Баку теж перемагати і проходити далі.

Гол? Так, побачив, що ми перехопили мʼяч у центрі поля і є передумови для швидкої контратаки. Джастін Лонвейк поборовся, я побачив, що мʼяч відлітає до мене, відчув, що можу забити, побіг і проштовхнув його у ворота. Слава Богу, мʼяч залетів, тож я перервав безгольову серію. Сподіваюсь, що в цій грі мене «прорвало», а далі буде більше, і я почну так само забивати в кожній грі.

Костюк підійшов після матчу? Привітав із забитим мʼячем і подякував за гру.