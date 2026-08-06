Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував мінімальну перемогу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха (1:0) та поділився очікуваннями від поєдинку другого туру УПЛ з Вересом. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Перемогли завдяки характеру, завдяки тому, що сьогодні на полі була справжня команда. Саме це й принесло результат.

Іще Валерій Лобановський казав, що команда будується приблизно два роки. Я зараз не про себе говорю, а про загальновідомий принцип. До нас повернулося багато футболістів із оренди, ми шукаємо нові взаємозв'язки, нові поєднання, напрацьовуємо різні варіанти гри.

Сьогодні, як ви бачили, ми провели невелику ротацію, і план на матч, який готували, спрацював. За допомогою замін хотіли посилити гру та покращити її якість. Створювали моменти, добре виходили з-під пресингу після відбору м'яча, успішно перебудовувалися після втрати, застосовували контрпресинг. Могли забити ще, але, на жаль, не реалізували свої можливості.

У нас є достатньо глибокий склад, і цей матч додасть команді впевненості та кращого розуміння того, за рахунок чого потрібно досягати результату. Сьогодні футболісти провели дуже важкий поєдинок, але водночас вони повинні усвідомлювати, яким має бути ставлення до гри й за рахунок чого потрібно перемагати. Це позитивний момент. Думаю, ми й надалі прогресуватимемо та здобуватимемо перемоги.