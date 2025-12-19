Вінгер Динамо Владислав Кабаєв поділився емоціями після перемоги у матчі заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа (2:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Кожна перемога додає і впевненості, і хорошого настрою. З ким би ми не грали, маємо розуміти, що «Динамо» – це бренд українського футболу. Тим паче зараз, коли в країні війна, люди дивляться на нас незалежно від турнірного становища. Тому ми повинні перемагати й показувати якісну гру.

Останні місяці в нас був негативний досвід. Було багато критики — і вона була обґрунтованою, бо не було результату ані в чемпіонаті, ані в єврокубках. Усі розуміли, що зараз буде відпустка, але ніхто не приїхав сюди з «чемоданним настроєм». Усі віддавалися грі. У нас була розмова з тренерським штабом, з керівництвом – вони вірили в нас і налаштовували на перемогу. Ми хотіли закінчити рік із позитивом – і це вдалося.

Ігор Володимирович Костюк багато працював із молоддю, він добре знає можливості цих хлопців. Осипенко, який сьогодні не вийшов, Захарченко добре себе проявляє, Редушко – це майбутнє «Динамо». Видно, що вони не бояться грати на такому рівні. Той же Пономаренко – три матчі, три голи за дорослу команду. Це багато про що говорить на такому рівні. Тож можу побажати лише удачі їм у подальшому.

Я не можу сказати, що я якийсь старий, але для нас, старших гравців, це теж плюс – ти не можеш розслабитися, бо тебе постійно підтискають. Це «Динамо» (Київ), і тут не буде такого, що будеш сидіти 2-3 роки й чекати свого шансу. Гратиме той, хто сильніший – незалежно від віку, 18 йому років чи 30.

Зараз для мене багато нового в плані вимог тренера, молодь же працювала з ним тривалий час. І якщо Ігор Володимирович залучає їх, значить вони заслуговують на це.

Зараз можна багато про що говорити, але, як кажуть, після бійки кулаками не махають. Так, ми були близько, але, на мою думку, ми трохи пізно включилися. Це трапляється і в Україні, і в єврокубках.

Грати на два фронти дуже важко, але водночас це також кайф. Хотілося, щоб у нас була євровесна. Не хочеться зараз казати якісь гучні слова про наступний рік, давайте ще доживемо, щоб вийти туди... Звісно, десь воно було близько біля нас, але, як на мене, ми додаємо – і якість гри в нас інша зараз, і вимоги від тренера. Попереду збори в Туреччині, тож є над чим працювати, будемо більше знайомитися з тренерськими вимогами. Думаю, що в нас буде все добре в майбутньому.