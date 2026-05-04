Сергій Разумовський

Захисник львівського Руху та молодіжної збірної України Віталій Роман може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, інтерес до 23-річного футболіста проявляє черкаський ЛНЗ. Черкаський клуб розглядає Романа як одного з варіантів підсилення складу на наступний сезон.

Читати також: Колишній претендент на чемпіонство УПЛ посилиться старим знайомим Пономарьова

Окрім Віталія Романа, ЛНЗ також цікавиться іншими гравцями Руху. Серед потенційних кандидатів на перехід називаються Денис Підгурський, Ярослав Карабін та Таллес.

Водночас зазначається, що саме Роман наразі є найближчим до переходу в черкаський клуб. Утім, трансфер може ускладнитися через інтерес до захисника з боку італійських клубів. За даними джерела, за футболістом справді стежать представники Серії А.

У нинішньому сезоні Віталій Роман провів за Рух 16 матчів, у яких відзначився трьома голами та однією результативною передачею. Контракт захисника з львівським клубом чинний до грудня 2026 року. Орієнтовна трансферна вартість футболіста становить 500 тисяч євро.

Напередодні Шахтар вирвав перемогу у матчі з Динамо та відірвався на 10 очок від ЛНЗ.