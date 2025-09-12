Український форвард Емполі Богдан Попов поділився своїми враженнями після продовження контракту з італійською командою.

«Я радий, що продовжив контракт, в Емполі мені добре, і я дуже щасливий грати тут. Хочу подякувати клубу за проявлену довіру, тренеру і своїм товаришам по команді, які завжди мені допомагали.

Початок сезону був вдалим, але ми не повинні зупинятися на досягнутому. Я хочу продовжувати працювати, щоб внести свій вклад і допомогти команді досягти поставлених цілей».