Попов — про новий контракт з Емполі: «Дуже щасливий грати тут»
Богдан Попов підписав з Емполі контракт до 2028 року
близько 1 години тому
Богдан Попов/фото: Емполі
Український форвард Емполі Богдан Попов поділився своїми враженнями після продовження контракту з італійською командою.
«Я радий, що продовжив контракт, в Емполі мені добре, і я дуже щасливий грати тут. Хочу подякувати клубу за проявлену довіру, тренеру і своїм товаришам по команді, які завжди мені допомагали.
Початок сезону був вдалим, але ми не повинні зупинятися на досягнутому. Я хочу продовжувати працювати, щоб внести свій вклад і допомогти команді досягти поставлених цілей».
Сторони уклали нову угоду терміном на три роки. 18-річний нападник продовжить кар'єру у складі клубу до 2028 року.
