Український форвард Богдан Попов підписав новий контракт із італійським клубом Емполі, повідомляє пресслужба команди.

Угода з 18-річним нападником розрахована на три роки.

Нинішнього сезону Попов уже зіграв три поєдинки за Емполі у всіх турнірах і зумів забити три м'ячі. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 600 тисяч євро.

Богдан перебрався до Емполі восени 2023 року. Півтора сезону він виступав за молодіжний склад, а перед стартом кампанії-2025/26 був включений до першої команди.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Попов оформив дубль у складі Емполі.