Порту орендував форварда Мілана
Відомі деталі трудової угоди
Фото - ФК Порту
Порту офіційно оголосив про підписання мексиканського нападника італійського Мілана Сантьяго Хіменеса.
Зазначається, що перехід 25-річного футболіста відбувся на правах оренди на один рік з правом подальшого викупу. Ця опція може стати обов'язковою за виконання певних умов.
Минулого сезону Сантьяго Хіменес провів 18 матчів за Мілан, відзначившись одним забитим м'ячем та трьома гольовими передачами.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 18 мільйонів євро.
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