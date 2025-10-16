Лісабонська Бенфіка направила скаргу до Дисциплінарного комітету на дії півзахисника Порту Алана Варели у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії, повідомляє O Jogo.

На 77-й хвилині аргентинський хавбек жорстко збив ззаду Георгія Судакова і отримав лише попередженням. У Бенфіці вважають, що гравець Порту заслуговував на суворіше покарання, оскільки не намагався зіграти в м'яч і потенційно міг завдати серйозної травми українцю. Лісабонський клуб має намір добиватися дискваліфікації Варели.

Цікаво, що цей крок став відповіддю на звернення до Порту, який раніше подав свою скаргу щодо епізоду за участю Вангеліса Павлідіса — партнера Судакова.

Нинішнього сезону 23-річний Судаков провів сім матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Судаков провів індивідуальне тренування в Бенфіці перед матчем з Шавешем.