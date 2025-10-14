Атакувальний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який раніше залишив збірну України через травму плеча, відновив тренування, повідомляє Record.

За наявними даними, 23-річний гравець провів індивідуальне заняття, працюючи окремо від основної команди. В аналогічному режимі тренувався Ману Сілва.

Підопічні Жозе Моурінью продовжують підготовку до поєдинку 3-го раунду Кубка Португалії проти Шавеша, який відбудеться найближчим часом. При цьому участь Судакова в матчі все ще під сумнівом.

Раніше повідомлялося, що Судаков скоріше за все пропустить гру з Шавешом.