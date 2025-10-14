Судаков провів індивідуальне тренування в Бенфіці перед матчем з Шавешем
Українець поступово відновлюється після травми
близько 1 години тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Атакувальний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який раніше залишив збірну України через травму плеча, відновив тренування, повідомляє Record.
За наявними даними, 23-річний гравець провів індивідуальне заняття, працюючи окремо від основної команди. В аналогічному режимі тренувався Ману Сілва.
Підопічні Жозе Моурінью продовжують підготовку до поєдинку 3-го раунду Кубка Португалії проти Шавеша, який відбудеться найближчим часом. При цьому участь Судакова в матчі все ще під сумнівом.
Раніше повідомлялося, що Судаков скоріше за все пропустить гру з Шавешом.
