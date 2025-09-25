Бенфіка у сьомому турі чемпіонату Португалії зіграє із Жил Вісенте. Початок зустрічі запланований на 22:15 за київським часом.

Перед матчем у Португалії зазначають, що головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью має особливого гравця у своєму складі, а саме півзахисника Георгія Судакова.

«Бенфіка має лише одного гравця, який дійсно здатний приймати м'яч у глибоких і компактних захисних блоках: це саме гравець збірної України, підписаний з Шахтаря.

Навіть Лукебакіо, чий дебют викликав такий же ентузіазм, як свіжа вода в пустелі, є гравцем, який створює перевагу на флангах. Це, звісно, допомагає, додаючи вертикальності, якої також бракує, але в таких контекстах критично важливо вміти руйнувати стратегію суперника зсередини», – йдеться у матеріалі A Bola.