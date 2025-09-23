Сергій Стаднюк

Вівторок, 23 вересня, подарує насичений футбольний день із матчами Кубка України, європейських чемпіонатів та кубкових баталій, де гратимуть і наші легіонери.

У Кубку України на стадії 1/16 фіналу відбудуться два поєдинки. Олімпія Савинці прийме Лісне Дениса Гармаша та Сергія Рибалки, а Денгофф спробує здійснити сенсацію з Агробізнесом. Обидва матчі покажуть наживо на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

13:00 | Олімпія Савинці – Лісне. Пряма трансляція

15:30 | Денгофф – Агробізнес. Пряма трансляція

Серед команд українців у Європі на вболівальників чекає одразу низка цікавих матчів. Жирона Владислава Ваната зіграє на виїзді з Атлетіком у Ла Лізі, тоді як Віктор Циганков і Владислав Крапивцов участі не візьмуть через травму і виклик до збірної відповідно.

В 1/16 Кубка англійської ліги Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Вулвергемптоном. Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє з Ріу Аве в перенесеному матчі першого туру португальської Прімейри. Реал Андрія Луніна в Ла Лізі протистоятиме Леванте.

20:00 | Атлетік – Жирона. Пряма трансляція

21:45 | Вулвергемптон – Евертон. Пряма трансляція

22:15 | Бенфіка – Ріу Аве. Пряма трансляція

22:30 | Леванте – Реал. Пряма трансляція

Цікавим буде й загалом футбольний вечір у Європі. О 22:00 у Кубку англійської ліги Ліверпуль зіграє із Саутгемптоном, паралельно в Кубку Італії Мілан зустрінеться з Лечче. Завершить день класичне протистояння іспанської Ла Ліги: Севілья прийме Вільярреал.

22:00 | Ліверпуль – Саутгемптон. Пряма трансляція

22:00 | Мілан – Лечче. Пряма трансляція

22:30 | Севілья – Вільярреал. Пряма трансляція