Бенфіка не змогла втримати перевагу у перенесеному поєдинку 1-го туру чемпіонату Португалії, зігравши внічию 1:1 з Ріу Аве.

На 86-й хвилині Георгій Судаков, отримавши точну передачу від Доді Лукебакіо, пробив по центр воріт і вивів Бенфіку вперед.

Однак уже на 90+1-й хвилині Андре Луїз після індивідуального проходу накрутив кількох суперників і точним ударом у ліву дев’ятку зрівняв рахунок. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не зміг відбити цей постріл.

Після цього поєдинку Бенфіка посідає у турнрній таблиці чемпіонату Португалії 3 місце, Ріу Аве - 16.

Португалія. Прімейра Ліга. 1-й тур (перенесений матч)



Бенфіка – Ріу Аве 1:1 (Судаков 86 - Андре Луїз 90+1)