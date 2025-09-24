Судаков забив, але Бенфіка втратила перемогу у матчі з Ріу Аве. ВІДЕО
Команди обмінялися голами у кінцівці зустрічі
близько 2 годин тому
фото - Бенфіка
Бенфіка не змогла втримати перевагу у перенесеному поєдинку 1-го туру чемпіонату Португалії, зігравши внічию 1:1 з Ріу Аве.
На 86-й хвилині Георгій Судаков, отримавши точну передачу від Доді Лукебакіо, пробив по центр воріт і вивів Бенфіку вперед.
Однак уже на 90+1-й хвилині Андре Луїз після індивідуального проходу накрутив кількох суперників і точним ударом у ліву дев’ятку зрівняв рахунок. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не зміг відбити цей постріл.
Після цього поєдинку Бенфіка посідає у турнрній таблиці чемпіонату Португалії 3 місце, Ріу Аве - 16.
Португалія. Прімейра Ліга. 1-й тур (перенесений матч)
Бенфіка – Ріу Аве 1:1 (Судаков 86 - Андре Луїз 90+1)