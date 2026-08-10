Португальська преса винесла вердикт Судакову за невдалий матч Бенфіки
Українця замінили у другому таймі
Лісабонська Бенфіка втратила очки в першому матчі нового сезону чемпіонату Португалії. У домашньому поєдинку «орли» не змогли перемогти Академіку де Візеу – 2:2.
Півзахисник збірної України Георгій Судаков розпочав матч за Бенфіку в стартовому складі, провів на полі 64 хвилин і заробив жовту картку.
«Судаков справив гарне враження на початку матчу, особливо коли на лівому фланзі біля бокової лінії красиво обіграв Местанцу. Він пробивав по воротах, проте його удар встигли перехопити.
У другому таймі гра українця стала йти на спад, тому головний тренер був змушений замінити його на Шельдерупа», – написало португальське видання A Bola.
Ще один українець Бенфіки Анатолій Трубін за цим матчем спостерігав із лави для запасних.
Наступну гру лісабонська команда проведе на виїзді проти Хартс у кваліфікації Ліги Європи. Перший матч завершився перемогою Бенфіки з рахунком 6:1.