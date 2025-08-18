Павло Василенко

Португальський нападник Андре Сілва перейшов з німецького РБ Лейпциг в іспанський Ельче. Клуб Бундесліги отримав за нього один мільйон євро, а також додаткові 1,5 мільйона євро у вигляді потенційних бонусів.

29-річний Сілва раніше грав за Порту, Мілан, Севілью та Айнтрахт (Франкфурт).

Він приєднався до Лейпцига у 2021 році, але йому важко закріпитися як основний гравець основного складу, оскільки він також грав в оренді за Реал Сосьєдад Сан-Себастьян та Вердер Бремен.