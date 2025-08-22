Веслі Фофана, який став одним з найдорожчих центральних захисників в історії футболу, не зміг виправдати великих очікувань лондонського клубу. Тепер француз розпочав справжню війну з Челсі, прагнучи змусити клуб відпустити його.

В останній день літнього трансферного вікна 2022 року Челсі придбав Фофану у Лестера за 80 мільйонів євро. Проте фізичні проблеми та нестабільна форма завадили йому показати належний рівень гри на «Стемфорд Брідж».

Сьогодні 24-річний захисник рішуче налаштований залишити команду під керівництвом Енцо Марески. Він навіть зробив радикальний крок у соціальних мережах: видалив усі публікації в Instagram, де зображений у футболці синіх.

Це не вперше Фофана вдається до такого кроку: три роки тому він так само чинів тиск на Лестер, щоб клуб погодився на пропозицію Челсі.

Минулого сезону захисник провів лише 14 матчів, загалом 1175 хвилин на полі.