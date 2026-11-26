Головний тренер Фенербахче Емре Белозоглу залишився надзвичайно задоволеним перемогою над донецьким Шахтарем у п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. У Лондоні турецька команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після матчу Белозоглу похвалив футболістів за виконання тренерського плану:

«Ми розробили план для наших гравців, і вони виконали його ідеально. Я вірю в своїх гравців. Ми всі повинні вірити в них».

Окремо наставник Фенербахче відзначив роботу Арди Турана, який очолює Шахтар:

«Я кажу це не тому, що Арда Туран мені як брат, але він дуже хороший тренер. Він створив дуже хорошу команду». За словами Белозоглу, його підопічним вдалося нейтралізувати сильні сторони суперника та заслужено перемогти.

«Ми здобули дуже важливу перемогу. Ми повинні продовжувати рухатися далі. Фенербахче заслуговує на цей рівень», – наголосив фахівець.

Він також оцінив шанси команди в турнірі:

«Потрапити до топ-24 – це реалістична мета. Якщо ми продовжимо перемагати після цього, чому б і ні?»

Після п’яти турів Фенербахче має вісім очок і посідає 16-те місце. Шахтар із чотирма балами перебуває на 26-й сходинці загальної таблиці Ліги чемпіонів.