Забарний — про дебютний гол у складі ПСЖ: «Яке це відчуття!»
Футболіст збірної України допоміг парижанам перемогти
близько 16 годин тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Після переможного матчу ПСЖ над Осером (2:0) Ілля Забарний поділився в соцмережах враженнями від першого голу за паризький клуб.
«Перший вдома… і яке це відчуття!», – написав Забарний в Instagram.
Для Забарного це вже шостий поєдинок у складі ПСЖ. Раніше він забивав по одному голу за київське Динамо та Борнмут, а в активі захисника також три м'ячі за збірну України.
Наразі команда українця лідирує у Лізі 1, набравши 15 очок після шести турів.
Поділитись