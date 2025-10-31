Сергій Стаднюк

Пресслужба Брентфорда оприлюднила медичне зведення щодо Бенджаміна Артура, Джордана Гендерсона, Аарона Гікі та Єгора Ярмолюка напередодні поєдинку англійської Прем’єр-ліги проти Кристал Пелас.

Гендерсон пропустив вівторковий матч Кубка ліги проти Ґрімсбі Таун (5:0), отримавши запланований відпочинок, і цього тижня працював у загальній групі без обмежень. Артура було замінено під час гри з Ґрімсбі через ушкодження нижче коліна — він не допоможе у суботу, але очікується його повернення до тренувань наступного тижня.

Гікі відновився після травми, отриманої в розташуванні збірної Шотландії, вже тренувався цього тижня і доступний для відбору в склад. Ярмолюка ж зняли в першому таймі матчу з Ліверпулем (3:2) через контактне пошкодження, утім пресслужба Брентфорда зазначає, що українець також готовий зіграти в суботу проти Кристал Пелас.

Yarmo ready to go 💪 pic.twitter.com/drfRx8sRST — Brentford FC (@BrentfordFC) October 31, 2025

На передматчевій пресконференції головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс пояснив, що Ярмолюк минулого вікенду зазнав болючого удару й хоч і намагався продовжити гру, та невдало приземлився на шипи суперника. Протягом тижня футболіста поступово навантажували, і нині він у гарній формі та готовий вийти на поле.

Зустріч Кристал Пелас – Брентфорд відбудеться у суботу, 1 листопада, початок о 17:00 за київським часом. Нещодавно клуб у соцмережі X провів опитування щодо найкращого гравця жовтня: найбільше голосів набрав Єгор Ярмолюк (48,9%), однак нагороду вручено Майклу Кайоде.