Сергій Разумовський

У матчі заключного, 30-го туру української Прем’єр-ліги Динамо на власному полі приймало Кудрівку. Зустріч вийшла результативною та напруженою, а перемогу в ній здобула київська команда з рахунком 3:2.

Попри успіх Динамо, для Андрія Ярмоленка цей поєдинок не став історичним у контексті особистої статистики. Вінгер киян не зумів відзначитися голом, хоч і оформив асист. Відповідно, не побив рекорд Максима Шацьких за кількістю забитих м’ячів у чемпіонаті України.

Наразі на рахунку Ярмоленка 123 голи в УПЛ. Він лише на один точний удар відстає від легендарного форварда Динамо Максима Шацьких, який утримує перше місце з показником 124 забиті м’ячі.

Таким чином, Ярмоленко й надалі ділить другу-третю позицію в історичному рейтингу бомбардирів чемпіонату України із Сергієм Ребровим. Колишній головний тренер збірної України свого часу забивав у національній першості у складі Динамо та Шахтаря.

Раніше Ярмоленко заявляв, що сезон-2025/2026 стане для нього останнім у кар'єрі гравця.