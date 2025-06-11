Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич після заключного матчу збірної України на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) підбив підсумки виступів «синьо-жовтих» на товариському турнірі.

Про участь збірної України на Canadian Shield оголосили не на тому тижні, а давно. І ті ж такі блогери, журналісти та експерти ледь не в один голос раніше говорили, що це ж чудово, що Україна гратиме на такому турнірі, а зараз маємо критику.

У головного тренера збірної не так багато часу є, щоб зібрати команду та попрацювати з нею як слід над її зіграністю. Тому участь на турнірі в Торонто можна назвати одним з етапів підготовки до відбіркових матчів на ЧС-2026. Цей мінітурнір все ж дав чимало інформації Реброву та його асистентам. Він міг експериментувати, він мав право на помилку.

Будь-який збір є корисним для збірної, а тим більше коли є офіційні матчі. Впевнений, що і поразка від Канади піде на користь збірній України, якщо будуть зроблені правильні висновки. Тому думку про те, що поїздка до Канади була безглуздою, я не поділяю, – підсумував Хацкевич в інтерв’ю «Українському футболу».