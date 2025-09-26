Чутки про можливий трансфер вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора продовжують набирати обертів. За інформацією TBR Football, на яку посилається Transfer News Live, англійські Арсенал, Челсі, Ліверпуль та Манчестер Сіті вже вийшли на контакт із представниками бразильця.

Керівництво Реала може розглянути продаж 25-річного гравця влітку 2026 року, якщо він не продовжить чинний контракт, який діє до середини 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 170 мільйонів євро.

Сам Вінісіус залишається одним із ключових виконавців мадридців, проте переговори щодо нової угоди поки що не дали результату.

У минулому турі чемпіонату Іспанії Реал обіграв Леванте, а Вінісіус Жуніор забив гол та віддав гольову передачу.