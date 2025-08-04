За інформацією іспанських ЗМІ, Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у придбанні бразильського нападника Вінісіуса Жуніора. Керівництво англійського гранда, за чутками, готове викласти за гравця Реала 200 мільйонів євро.

Журналісти ресурсу Fichajes стверджують, що червоні дияволи прагнуть зібрати ударну лінію атаки, у якій бразилець складе компанію Матеусу Куньї та Браяну Мбеумо. Майбутнє Вінісіуса вже тривалий час викликає багато запитань, особливо на тлі складних перемовин з Реалом щодо нового контракту.

Нагадаємо, чинна угода 25-річного форварда з мадридським клубом діє до літа 2027 року.