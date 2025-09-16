Президент Барселони Жоан Лапорт зробив пріоритетним завданням на майбутнє підписання Ерлінга Холанда. Керівництво клубу переконане, що мають реальні шанси переманити форварда Манчестер Сіті, незважаючи на його чинний контракт з англійським клубом до 2034 року.

Влітку 2026 каталонці будуть змушені шукати нового лідера атаки, оскільки Роберт Левандовскі стане вільним агентом. З огляду на його вік, ймовірність продовження угоди виглядає мінімальною.

Крім Холанда, Барселона стежить за Хуліаном Альваресом, який виступає за Атлетіко, проте саме норвезький бомбардир залишається головною метою Лапорти, зазначає Goal.com.

Раніше повідомлялося, що легенда Ліона та ексгравець Барселони офіційно оголосив про завершення кар'єри.