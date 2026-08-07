Павло Василенко

Президент Федерації футболу Йорданії принц Алі бін Аль-Хусейн виступив із новими звинуваченнями на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно, заявивши, що той нібито намагався пов'язати фінансову допомогу федерації з підтримкою своєї кандидатури на майбутніх виборах.

За словами йорданського функціонера, під час чемпіонату світу Інфантіно усно дав зрозуміти, що підтримка його переобрання у березні 2027 року може позитивно вплинути на фінансування федерації, яка переживає фінансові труднощі.

«ФІФА місяцями відмовлялася нам допомагати, доки мені під час чемпіонату світу усно не повідомили, що якщо я підтримаю Джанні Інфантіно, це значно допоможе нашій футбольній федерації. Однак вся ця ситуація рівнозначна шантажу, і ми відмовляємося піддаватися йому», – заявив принц Алі.

Згодом ситуація змінилася після того, як президент ФІФА опинився під тиском з боку УЄФА, КОНКАКАФ та АФК через суперечки навколо плану продажу частини маркетингових прав турнірів під егідою ФІФА.

Після відмови від цього проєкту та публічних вибачень ФІФА також перерахувала Йорданській федерації кошти, які, за словами Алі бін Аль-Хусейна, затримувалися вісім місяців.

Президент федерації повідомив, що йдеться про винагороду за вихід збірної Йорданії до фіналу Кубка арабських країн, який відбувся в Катарі минулого грудня. Після отримання коштів він опублікував окрему заяву в соцмережі X.

«Я дякую адміністрації ФІФА за те, що вона нарешті виконала свої фінансові зобов'язання перед нашими гравцями та тренерським штабом. Однак це не змінює наших серйозних побоювань щодо керівництва ФІФА і не впливає на мою чітку позицію щодо нинішнього керівництва світової організації», – наголосив очільник Йорданської федерації.

Таким чином, попри здійснення виплат, конфлікт між керівництвом Йорданської федерації та президентом ФІФА залишається невирішеним, а критика на адресу Інфантіно продовжує посилюватися.