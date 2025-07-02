Павло Василенко

Реал Мадрид виграв з рахунком 1:0 у Ювентуса у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Після матчу голкіпер мадридців Тібо Куртуа дав дуже прямолінійну заяву про спортивний рівень турніру.

«Якщо ви вірите чотирьом користувачам Twitter, що Клубний чемпіонат світу нічого не вартий, ви помиляєтеся. Будь-хто, хто хоч трохи розуміється на футболі, може побачити високий рівень команд на цьому турнірі», – наводить слова Куртуа видання LosGalacticos.

Суперником Реалу у чвертьфіналі змагань стане Боруссія Дортмунд.

Куртуа зіграв 103 матчі за збірну Бельгії. Він грає за мадридський клуб з 2018 року і виграв із ним 13 трофеїв, включаючи два тріумфи у Лізі чемпіонів. Матч проти Ювентуса став його 286 появою за Реал.

Нагадаємо, що гравцем мадридської команди є український голкіпер Андрій Лунін, який ще не провів жодного матчу на Клубному чемпіонаті світу.