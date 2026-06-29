Президент ФІФА став головним мандрівником ЧС-2026 – 24 матчі за рекордний графік
50 тисяч кілометрів заради мундіалю
близько 2 годин томуПідписатися в
Джанні Інфантіно. Фото - Getty Images
Президент ФІФА Джанні Інфантіно протягом двох тижнів відвідав 24 матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2026 року, повідомляє BBC.
Офіційний представник подорожував приватним літаком. Літак пролетів понад 50 000 кілометрів з початку турніру 11 червня до 27 червня.
Інфантіно провів у повітрі 66 годин, найдовший переліт був з Маямі до Сіетла, подолавши понад 4000 кілометрів.
Чемпіонат світу проводиться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Турнір приймають шістнадцять міст. Вперше в історії у чемпіонаті світу беруть участь 48 команд.