Павло Василенко

Залишилося лише кілька днів до початку чемпіонату світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Це буде найбільший фінальний турнір в історії. Вперше в ньому візьмуть участь 48 команд замість 32, що збільшить кількість матчів з 64 до 104.

Для цього потрібна відповідна інфраструктура: матчі прийматимуть загалом 16 стадіонів у трьох країнах. Менш відомим фактом є те, що більшість стадіонів не зможуть зберегти свої нинішні назви під час змагань.

Причина проста: багато стадіонів носять назви спонсорів, але ФІФА надає ексклюзивні маркетингові права своїм офіційним партнерам під час турніру. Тому арени повинні відмовитися від комерційних назв.

Наприклад, стадіон AT&T в Арлінгтоні, штат Техас, домашній стадіон команди «Даллас Ковбойз», не зможе рекламувати телекомунікаційну компанію під час чемпіонату світу. Натомість, за даними Bild, арена на приблизно 80 000 місць називатиметься просто «Даллас Стедіум».

Ця модель також застосовується і деяких до інших стадіонів, на яких пройдуть матчі ЧС-2026.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

Раніше повідомлялося, хто є фаворитом ЧС-2026.