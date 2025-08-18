Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно рішуче засудив расистські інциденти на матчах Кубка Німеччини в Лейпцигу та Потсдамі та пообіцяв підтримку постраждалим гравцям.

«Я повторюю це і продовжуватиму робити – у футболі немає місця расизму чи будь-якій іншій формі дискримінації», – сказав він після недільних подій.

Інфантіно очікує, що Німецький футбольний союз (DFB) та німецька поліція проведуть розслідування та покарають винних.

«ФІФА, асоціація гравців та вся футбольна спільнота твердо підтримують постраждалих від цих інцидентів. Ми сповнені рішучості забезпечити повагу та захист гравців, а також вжити відповідних заходів організаторами змагань та правоохоронними органами».

Під час матчу Локомотив Лейпциг проти Шальке (0:1) Крістофер Антві-Аджеї повідомив арбітру, що з трибун на його адресу вигукували расистські образи. Згодом арбітр зупинив матч на кілька хвилин за рахунку 0:0.

Поєдинок продовжився після того, як коментатор стадіону попередив глядачів утриматися від дискримінаційних скандувань. Гравця Шальке згодом освистали багато вболівальників Лейпцига після того, як він торкнувся м'яча. Антві-Аджей згодом подав скаргу, і поліція розпочала розслідування.

Керівництво Локомотива Лейпциг спочатку повідомило про відсутність доказів образ, але згодом вибачилося перед гравцем та Шальке. Тренер гостей Мирон Мусліч розкритикував реакцію вболівальників Лейпцига, які освистали Антві-Аджеї.

Реакція вболівальників на стадіоні в Потсдамі була абсолютно протилежною. Після образи на адресу гравця Кайзерслаутерна у кубковому матчі проти РСВ Айнтрахт Штансдорф (7:0), винного було встановлено завдяки швидкому втручанню глядачів та охорони, і обидві групи вболівальників згодом скандували «Нацисти геть».