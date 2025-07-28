Президент міланського Інтера Беппе Маротта озвучив ключову трансферну мету клубу на майбутнє літнє вікно. Про це повідомляє видання TuttoMercatoWeb, цитуючи слова президента команди.

«Трансферне вікно буде відкрито протягом наступного місяця. Не заперечуватиму, що Лукман є головною метою нашого клубу. Але зараз він гравець Аталанти, це заслуговує на повагу. У нас прекрасні стосунки з родиною Перкассі (власники Аталанти — прим.), і я не заперечуватиму, що перекинувся парою слів із Лукою Перкассі щодо трансферу Лукмана.

Нам потрібно підняти планку і не боятися підписувати сильних гравців. Ось що я можу сказати: поки що передчасно говорити про те, що станеться, але ми дійсно думаємо про цього гравця.

Це вирішальний тиждень. Ми з головним тренером Інтера домовилися про пошук універсальних гравців, які можуть грати на різних позиціях. Очевидно, Лукман – відповідний кандидат, але не єдиний», – сказав Маротта.