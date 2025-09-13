Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував сенсаційну нічию в матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні (2:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми домовлялися, що ми будемо робити і як ми будемо робити. Але ще перед грою я помітив, що є якесь недоналаштування. І про це я казав гравцям безпосередньо перед виходом на поле, перед початком гри. При цьому ми створили чудові нагоди аби забивати більше, які ми мали реалізовувати. Але помилки в прийнятті рішень і помилка на останніх хвилинах призвела до пропущеного голу і до втрати важливих очок.

Планувати можна що завгодно, але гра непередбачувана. На сьогоднішній день ті гравці, які готувалися до гри, були в моєму розпорядженні. Але вони мали виходити на поле і показувати свій рівень. Я перед матчем казав, що вони мають відповідати за свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі вони будуть дивитися, як це роблять на полі інші гравці. Планувати можна все, що завгодно, але перебіг матчу вносить свої корективи.

Хочу додати, що в минулому матчі ми вшанували памʼять 58-ми наших загиблих Героїв, які вболівають за команду. Ця цифра точно не може зменшитись, і на превеликий жаль вона вже збільшилася. Сьогодні ми отримали сумну звістку, що ще двоє вболівальників «Динамо» загинули. Ми памʼятаємо кожного і дякуємо їм та їхнім сімʼям…