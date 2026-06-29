Павло Василенко

Виліт Південної Кореї з чемпіонату світу-2026, який проходить у США, Канаді та Мексиці, викликало реакцію на найвищому рівні влади, а президент Лі Чже Мьон закликав до розслідування після того, як національна збірна не пройшла кваліфікацію до плейоф.

Лі Чже Мьон наполягає на тому, щоб Міністерство культури, спорту та туризму проаналізувало причини невдачі національної збірної, яка набрала три очки у трьох матчах і цього не вистачило для місця серед вісімки найкращих команд, що посіли третє місце.

«Враховуючи, що на участь у чемпіонаті світу було витрачено значні кошти національних платників податків та державні ресурси, я прошу Міністерство культури, спорту та туризму розслідувати цей провал», – заявив президент.

Корейці були в групі з Чехією (2:1), Мексикою (0:1) та Південною Африкою (0:1), з якої далі вийшли африканська команда та мексиканці.