Президент ПСЖ задоволений клубним чемпіонатом світу
Аль-Хелаїфі закликає мислити позитивно
близько 1 години тому
Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився на підтримку клубного чемпіонату світу – 2025, який зараз триває у США.
— На таких масштабних турнірах можуть траплятися певні проблеми, але загалом усе чудово. Це новий ринок для футболу, для нашого клубу. Не розумію, чому лунає критика турніру. Потрібно мислити позитивно, — наводить слова функціонера RMC Sport.
Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру ПСЖ здолав Баварію з рахунком 2:0. У півфіналі команда Луїса Енріке зустрінеться з мадридським Реалом у боротьбі за вихід до фіналу.
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