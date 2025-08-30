Павло Василенко

Атлетіко знову розчарував. Рохібланкос змогли лише зіграти внічию 1:1 з Алавесом у третьому турі чемпіонату Іспанії. Мадридський клуб виділив 175 мільйонів євро на посилення цього трансферного вікна, але поки що жодних результатів немає.

Атлетіко катастрофічно розпочав новий чемпіонат, набравши лише одне очко у перших двох матчах проти Еспаньола та Ельче.

Підопічні Дієго Сімоне добре розпочали суботній матч. На сьомій хвилині Джуліано Сімеоне низьким ударом лівою ногою переграв Антоніо Сіверу. Він не святкував, оскільки сезон 2023/24 провів в оренді в Алавесі.

Радість гостей з Мадрида була недовгою. На 13-й хвилині Карлос Вісенте реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

В середині другого тайму гру переривали через те, що вболівальнику стало погано на трибунах, йому допомогли лікарі та відправили до лікарні.

Арбітр змушений був компенсувати 15 хвилин, але більше голів у цьому матчі не було.

Алавес займає 10-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши чотири очки, Атлетіко – 15-й з двома балами.

Ла Ліга, 3-й тур

Алавес – Атлетіко 1:1

Голи: Вісенте, 14 (з пен) – Сімеоне, 7.