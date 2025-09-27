Павло Василенко

Мадридський Реал вже досить довго працює над реконструкцією свого стадіону «Сантьяго Бернабеу». Вони постійно додають нові елементи як всередині, так і зовні об'єкта, щоб він виглядав якнайкраще. Його назву також буде змінено.

Цього тижня розпочалося встановлення вивіски «Бернабеу», яку розмістять на головному фасаді з видом на Пасео-де-ла-Кастельяна.

Керівництво клубу вирішило видалити ім'я історичного президента з назви стадіону. Мета такого спрощення – зробити назву легшою для розуміння в будь-якому контексті.

Хоча вболівальники поки що не дуже коментують цю новину, ця зміна є частиною маркетингової стратегії, над якою Реал Мадрид працює вже багато років, оскільки клуб прагне перетворити свій стадіон на сучасний та багатофункціональний об'єкт.