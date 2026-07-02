Володимир Кириченко

У штаб‑квартирі Німецького футбольного союзу (DFB) у Франкфурті відбулася зустріч керівництва організації з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном. Про це повідомляє Bild.

На зустрічі були присутні президент DFB Бернд Нойєндорф, президент Німецької футбольної ліги Ханс‑Йоахім Ватцке, спортивний директор Руді Феллер та генеральний директор DFB Андреас Реттіг.

Темою обговорення став виліт збірної Німеччини з ЧС‑2026 на стадії 1/16 фіналу після поразки у матчі з Парагваєм (1:1, 3:4 у серії пенальті).

Зазначається, що спершу Нагельсманн отримав можливість викласти власне бачення виступу національної збірної на турнірі. Крім того, йому довелося відповідати на запитання щодо спортивних прорахунків, а також атмосфери, яка панувала навколо табору команди.

Після цього, як повідомляється, футбольні керівники запропонували Нагельсманну розглянути можливість добровільно залишити свою посаду.

Нагадаємо, що його чинний контракт розрахований до літа 2028 року. Також стверджується, що у разі звільнення Нагельсманна з посади головного тренера збірної йому необхідно буде виплатити компенсацію у розмірі близько 7 мільйонів євро.

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо його майбутнього буде ухвалене не пізніше початку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що 38-річний німецький фахівець не хоче залишати збірну Німеччини.

Нагадаємо, колишній головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп готовий розглянути можливість очолити збірну Німеччини, якщо до нього звернуться з пропозицією.

Нагельсман пояснив сенсаційний виліт Німеччини від Парагваю на ЧС-2026.