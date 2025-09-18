Головний тренер Аталанти Іван Юрич підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:4). Його слова наводить Football Italia.

Різниця була величезною у фізичному плані. Ми зіграли дуже добре після першого голу, коли в нас було 25 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Ми не мали пропускати другий. Проте очевидно, що зараз суперник перебуває на набагато вищому рівні, ніж ми».

Щиро кажучи, ми ретельно їх проаналізували. Ви маєте на увазі, що нам слід було грати набагато обережніше, грати від захисту? Аналізуючи ігри, ми бачили, що команди, які так роблять, програють з тріском і навіть не намагаються щось зробити.

Єдиними командами, які їм нашкодили, були Страсбург і Ланс, команди, які грали добре, намагалися перехоплювати м'яч і швидко контратакувати. Ідея була, як то кажуть, в якомусь сенсі: вибирай свою долю із двох варіантів. Ми обрали цей підхід, і, як я вже сказав, особисто я думаю, що витягнув з нього багато позитивних уроків, - розповів Юрич.