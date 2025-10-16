Павло Василенко

Саудівська Аравія стала однією з перших збірних, які гарантували собі участь у чемпіонаті світу-2026, і святкування у країні вийшло не лише гучним, а й надзвичайно щедрим.

Кожен із 26 гравців національної команди отримає премію в розмірі 1,33 мільйона доларів США (або 5 мільйонів саудівських ріалів), повідомляє Asharq Business.

Загальна сума бонусів, яку уряд виплатить футболістам, становить понад 34,5 мільйона доларів – один із найбільших пакетів нагород в історії світового футболу за сам факт виходу на Мундіаль.

«Для нас це не лише спортивний успіх, а й питання національної гордості. Держава підтримує кожного, хто виводить прапор Саудівської Аравії на світову арену», – заявили у футбольній федерації країни.

Підопічні Роберто Манчіні забезпечили собі путівку після впевненої гри на четвертому етапі азійської кваліфікації. Саудівці перемогли Індонезію (3:2) та зіграли внічию з Іраком (0:0), набравши однакову кількість очок із суперником, але випередивши його за кількістю забитих м’ячів.

Цей успіх став для Саудівської Аравії сьомим виходом на чемпіонат світу – після турнірів 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 і 2022 років.

На останньому Мундіалі в Катарі команда увійшла в історію, сенсаційно обігравши майбутніх чемпіонів світу – Аргентину (2:1).