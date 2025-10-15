Збірна Саудівської Аравії гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату світу-2026. У матчі 3-го туру 4-го раунду азійського відбору команда під керівництвом Ерве Ренара на власному полі зіграла внічию з Іраком — 0:0.

Чемпіонат світу-2026. Відбірковий турнір. Азія. Група B (4-й раунд). 3-й тур

14 жовтня 2025, вівторок. 21:45 (за Києвом)

Саудівська Аравія – Ірак 0:0

Ця нічия дозволила Саудівській Аравії набрати 4 очки і завершити груповий етап на першому місці, що забезпечує прямий вихід на чемпіонат світу. Для «зелених яструбів» це вже третій мундіаль поспіль — команда також брала участь у ЧС-2018 та ЧС-2022.

Ірак із чотирма очками посів друге місце та отримає шанс пробитися на турнір через березневі стикові матчі, тоді як збірна Індонезії завершила виступ без очок.