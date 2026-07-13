Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.

Як повідомила пресслужба манкуніанського клубу, контракт із футболістом розрахований до 2031 року. Угода також містить опцію продовження ще на один сезон. Фінансові деталі трансферу офіційно не розкриваються.

Раніше The Athletic повідомляв, що структура угоди становитиме 48+2 мільйони фунтів, де 2 мільйони передбачені у вигляді легкодосяжних бонусів. Також зазначалося, що Челсі отримає 10% від суми наступного трансферу бразильського хавбека.

Сантос перейшов до Челсі взимку 2023 року з бразильського Васку да Гама. Тоді лондонський клуб заплатив за нього 12,5 мільйона євро. Після переїзду до Європи футболіст виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест та Страсбур.

Минулого літа Андрей Сантос провів свій перший повноцінний сезон у складі Челсі. Центральний півзахисник зіграв 43 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

Для Манчестер Юнайтед цей трансфер став підсиленням центральної лінії поля на довгострокову перспективу. Бразилець має стати частиною нового проєкту клубу та конкурувати за місце в основному складі вже з найближчого сезону.

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