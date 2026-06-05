Володимир Кириченко

У складах груп елітного дивізіону чемпіонату світу-2027 з хокею відбулись зміни. Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

Збірна Німеччини, яка на правах господаря турніру мала право вибрати собі групу, вирішила виступати в октеті А, замінивши там Словаччину, яка, відповідно, відправилась у групу B.

Таким чином, у групі A зіграють: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія, Словенія та Україна.

У групі В – Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан та Угорщина.

Склади груп на наступний турнір сформувалися автоматично на основі оновленого світового рейтингу IIHF, який враховує виступи країн на останніх Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.

Востаннє Україна грала в елітному дивізіоні з 1999 по 2007 рік. Найкращим результатом українців було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.

Нагадаємо, ЧС-2027 пройде з 14 по 30 травня.

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